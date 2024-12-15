ПОЛИТИКА
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Старейший политзаключенный Сирии вернулся домой спустя 43 года заключения
Рагид Ахмад аль-Татари, которого называют одним из старейших политических заключенных в мире, вернулся домой спустя 43 года, проведенных в тюрьмах сирийского режима. Военный летчик Аль-Татари был арестован в 1981 году в возрасте 27 лет. Причиной задержания стало обвинение в сокрытии информации о побеге сослуживца-пилота на истребителе в Иорданию. После двух лет одиночного заключения в тюрьме Меззе его перевели в Тадмор (Пальмира), а позже — в тюрьму Седная. С 2011 года он находился в центральной тюрьме Адра. Военный суд, заседавший всего одну минуту, приговорил его к пожизненному заключению. После падения режима Асада он оказался на воле. #Сирия #Политзаключенные #РагидАльТатари #СирийскийРежим #БашарАсад #Свобода #Тюрьма #Тадмор #Седная #ПраваЧеловека #TRTнарусском #TRTRussian
Старейший политзаключенный Сирии вернулся домой спустя 43 года заключения / Others
15 декабря 2024 г.
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