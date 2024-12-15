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Шторм и мель разломили надвое нефтяной танкер
Два танкера с нефтепродуктами попали в шторм и получили серьезные повреждения в Керченском проливе: есть погибшие
Шторм и мель разломили надвое нефтяной танкер
Фото: соцсети / Others
15 декабря 2024 г.

В Керченском проливе российские нефтяные танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» оказались в бедственном положении — как минимум один моряк погиб.

По информации МЧС, танкер «Волгонефть 212» сел на мель, сигнал с него поступил утром. Из-за неблагоприятной погоды, сопровождающейся сильным ветром и штормом до 7 баллов, судно получило серьезные повреждения и запросило помощь. Позже стало известно, что поврежден и танкер «Волгонефть 239».

На обоих судах перевозились нефтепродукты. Росморречфлот написал о принятии «мер по ликвидации разлива нефтепродуктов». Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, оба танкера перевозят более четырех тонн мазута.

К 14:15 по местному времени в СМИ написали о начале спасательных операций. телеграм-каналы Mash и Baza пишут возможных погибших — от 1 до 4 человек, «Интерфакс» сообщает, что продолжаются поиски нескольких человек. Команды обоих танкеров насчитывали 29 человек.

В 14:29 МЧС заявило, что один член экипажа погиб.

В социальных сетях распространяются видео, где один из танкеров разломился надвое. Для проведения спасательных операций в район направлены вертолет и буксир. Также МЧС отчиталось о готовности нескольких подразделений и развертывании оперативного штаба.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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