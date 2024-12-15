Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар объявил о закрытии посольства в Ирландии, указав в качестве причины «крайне антиизраильскую политику ирландского правительства».

Израиль отозвал своего посла в мае, после того как Ирландия стала одной из трех стран ЕС, заявивших, что они в одностороннем порядке признают палестинское государство. Ирландия не отзывала своего посланника в Израиле.

На прошлой неделе кабинет министров Ирландии проголосовал за присоединение к делу Южной Африки против Израиля о геноциде в Международном суде ООН.

«Ирландия перешла все красные линии в отношениях с Израилем. Израиль будет вкладывать свои ресурсы в развитие отношений со странами, готовыми отвечать взаимностью», — говорится в заявлении Саара.