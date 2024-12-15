Сирийская журналистка прослезилась во время включения из родного Дамаска

Сирийская журналистка Дима Иззедин расплакалась во время прямого эфира из родного Дамаска, в который она вернулась спустя 14 лет. Дима покинула Сирию из-за преследований сотрудников СМИ в начале гражданской войны. Она переехала в Турцию, где работала ведущей TRT Arabi. #Сирия #Дамаск #ДимаАззедин #журналистка #БашарАсад #Свобода #СМИ #журналист #журналистика #СвободаСлова #TRTArabi #DimaAzzedin #рассплакалась #слезы