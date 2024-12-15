Франция отправит группу дипломатов в Сирию во вторник для анализа политической ситуации и обстановки с безопасностью, сообщили в МИД. Состав и детальная повестка не уточняются.

«Французская дипломатическая миссия направляется в Сирию, чтобы подчеркнуть готовность Франции поддержать сирийский народ», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. По итогам поездки дипломаты представят отчет министру иностранных дел.

Команда из четырех человек «вернет себе наше [государственное] имущество», а также «установит первые контакты» с новыми властями и «оценит неотложные нужды населения», — подтвердил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в воскресенье в интервью радиостанции France Inter.

Большинство стран Евросоюза приветствовали падение режима Башара Асада, но пока оценивают возможность сотрудничества с повстанческими группами, включая «Хайят Тахрир аш-Шам», признанную в ЕС террористической организацией.

С момента разрыва отношений с режимом Асада в 2012 году Франция поддерживала часть сирийской оппозиции в изгнании. Некоторые дипломаты, по данным Reuters, считают, что отказ Франции от нормализации отношений с Асадом может сыграть ей на руку при выстраивании контактов с новыми властями в Дамаске.