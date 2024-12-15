Израильская армия планирует установить дистанционно управляемое автоматизированное оружие на контрольно-пропускных пунктах оккупированного Западного берега, сообщает армейское радио Израиля. Система под названием «Роэ-Йоре» («Видит-Стреляет»), разработанная компанией Rafael Advanced Defense Systems, включает башню с современным оборудованием для наблюдения и механизмом удаленного управления огнем.

Ранее эта система использовалась исключительно в секторе Газа для предотвращения приближения палестинцев к пограничным ограждениям. Теперь же Израиль приступил к производству и развертыванию этих комплексов на Западном берегу.

Первые системы планируется установить в стратегически важных точках, таких как входы в поселения и основные КПП, чтобы предотвратить проникновения в незаконные израильские поселения.

С 1967 года Израиль построил около 300 поселений на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, где проживают 700 тыс. израильских поселенцев. Международное право признает строительство поселений на оккупированных территориях незаконным.

С начала израильской военной кампании в Газе в октябре прошлого года, случаи насилия против палестинцев на Западном берегу значительно выросли. По данным палестинских медиков, более 800 палестинцев были убиты израильскими военными, а также около 6500 получили ранения.