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Израиль автоматизирует расстрел палестинцев
Израиль развернет автоматизированное оружие на башнях КПП на Западном берегу
Израиль автоматизирует расстрел палестинцев
Фото: WAFA / Others
15 декабря 2024 г.

Израильская армия планирует установить дистанционно управляемое автоматизированное оружие на контрольно-пропускных пунктах оккупированного Западного берега, сообщает армейское радио Израиля. Система под названием «Роэ-Йоре» («Видит-Стреляет»), разработанная компанией Rafael Advanced Defense Systems, включает башню с современным оборудованием для наблюдения и механизмом удаленного управления огнем.

Ранее эта система использовалась исключительно в секторе Газа для предотвращения приближения палестинцев к пограничным ограждениям. Теперь же Израиль приступил к производству и развертыванию этих комплексов на Западном берегу.

Первые системы планируется установить в стратегически важных точках, таких как входы в поселения и основные КПП, чтобы предотвратить проникновения в незаконные израильские поселения.

С 1967 года Израиль построил около 300 поселений на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, где проживают 700 тыс. израильских поселенцев. Международное право признает строительство поселений на оккупированных территориях незаконным.

С начала израильской военной кампании в Газе в октябре прошлого года, случаи насилия против палестинцев на Западном берегу значительно выросли. По данным палестинских медиков, более 800 палестинцев были убиты израильскими военными, а также около 6500 получили ранения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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