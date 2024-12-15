Разлив нефти, который произошел в воскресенье в Керченском проливе, соединяющем Азовское и Черное моря, может привести к масштабной экологической катастрофе. Об этом заявили в Greenpeace, отметив, что затонувший в результате шторма российский танкер мог перевозить до 5 тыс. тонн нефтепродуктов. Если все это топливо попадет в море, Черное море может столкнуться с одной из самых серьезных техногенных катастроф за всю свою историю, заявили эксперты организации.

В Росморрчефлоте спустя несколько часов после первых сообщений о бедствии заявили, что оперативным штабом предпринимаются меры по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.

Экологи призвали российские власти принять срочные меры для минимизации ущерба, напоминая, что это не первый подобный случай. Так, в 2007 году танкер «Волгонефть», перевозивший около 4800 тонн мазута, потерпел крушение в этом же районе. Тогда 1600 тонн топлива попали в море, вызвав загрязнение десятков километров береговой линии.

Как отмечает издание The Moscow Times, затонувшие танкеры были построены еще в 1980-х годах как речные суда с ограниченной возможностью выхода в море. Позже их модернизировали для плавания в прибрежных зонах, однако штормовые условия, вероятно, привели к разрушению корпуса. За последние три десятилетия на таких судах погибло 1097 человек, свидетельствует статистика.