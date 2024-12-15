ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Вашингтон признал контакты с «Хайят Тахрир аш-Шам»
В Госдепе США впервые подтвердили наличие прямых контактов с новой властью Сирии, возглавляемой ХТШ
Вашингтон признал контакты с «Хайят Тахрир аш-Шам»
Энтони Блинкен / Фото: Reuters / Others
15 декабря 2024 г.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что американская администрация установила «прямые контакты» с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», которая свергла режим Башара Асада в Сирии. «Мы общались с ХТШ и другими сторонами», — сказал он журналистам в Иордании в субботу, завершив дипломатический тур по региону, вызванный неожиданным крахом многолетней диктатуры Асада.

Западные страны, включая США и Великобританию, которые ранее внесли ХТШ в список террористических организаций, сейчас обсуждают возможность взаимодействия с новой сирийской властью.

На встрече с представителями восьми арабских стран, Турции, ЕС и ООН Блинкен подписал соглашение о принципах переходного периода в Сирии. Согласно договоренности, процесс должен быть инклюзивным и возглавляться сирийцами; права всех граждан, включая женщин, должны быть защищены; гуманитарная помощь — предоставляться без ограничений; Сирия не должна использоваться как база для террористов, а химическое оружие подлежит уничтожению.

«Никто не питается иллюзий относительно сложности этого периода, но сирийский народ полон решимости разорвать с прошлым и построить лучшее будущее», — отметил Блинкен.

Среди приоритетов США — освобождение американского журналиста Остина Тайса, пропавшего неподалеку от Дамаска в 2012 году.

Франция также заявила о намерении оценить ситуацию в Сирии. По данным Reuters, во вторник Париж отправит в Дамаск группу дипломатов. «Эта миссия подчеркивает готовность Франции поддержать сирийский народ», — сообщили во французском МИД.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us