Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что американская администрация установила «прямые контакты» с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», которая свергла режим Башара Асада в Сирии. «Мы общались с ХТШ и другими сторонами», — сказал он журналистам в Иордании в субботу, завершив дипломатический тур по региону, вызванный неожиданным крахом многолетней диктатуры Асада.

Западные страны, включая США и Великобританию, которые ранее внесли ХТШ в список террористических организаций, сейчас обсуждают возможность взаимодействия с новой сирийской властью.

На встрече с представителями восьми арабских стран, Турции, ЕС и ООН Блинкен подписал соглашение о принципах переходного периода в Сирии. Согласно договоренности, процесс должен быть инклюзивным и возглавляться сирийцами; права всех граждан, включая женщин, должны быть защищены; гуманитарная помощь — предоставляться без ограничений; Сирия не должна использоваться как база для террористов, а химическое оружие подлежит уничтожению.

«Никто не питается иллюзий относительно сложности этого периода, но сирийский народ полон решимости разорвать с прошлым и построить лучшее будущее», — отметил Блинкен.

Среди приоритетов США — освобождение американского журналиста Остина Тайса, пропавшего неподалеку от Дамаска в 2012 году.

Франция также заявила о намерении оценить ситуацию в Сирии. По данным Reuters, во вторник Париж отправит в Дамаск группу дипломатов. «Эта миссия подчеркивает готовность Франции поддержать сирийский народ», — сообщили во французском МИД.