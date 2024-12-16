Объединенная следственная группа намерена допросить временно отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в среду, сообщает агентство «Ренхап».

«Совместная команда полиции, управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных чиновников (CIO) и следственного отдела министерства обороны заявила, что попросит Юн Сок Ёля предстать перед ней в среду», — говорится в сообщении агентства.

Юн Сок Ёль обвиняется в организации мятежа, связанного с введением им военного положения 3 декабря. Это решение вызвало масштабные протесты и голосование по импичменту, которое состоялось в субботу.

После импичмента парламентом, решение о его окончательном отстранении должен принять Конституционный суд. У судей есть 180 дней для вынесения вердикта.

Между тем в правящей партии «Гражданская сила» продолжается кризис. Лидер партии Хан Дон Хун заявил о своей отставке из-за разногласий, возникших после импичмента. Все члены Верховного совета партии также намерены покинуть свои посты. Исполняющим обязанности главы партии станет Квон Сон Дон, лидер парламентской фракции.

Кроме того, по делу о мятеже арестованы несколько высокопоставленных чиновников, включая бывшего министра обороны Ким Ен Хена и руководителей разведывательного командования Мун Сан Хо и Но Сан Вона.

Согласно информации агентства Yonhap, генерал Мун Сан Хо привлек внимание следователей после того, как стало известно, что сотрудники военной разведки прибыли в здание Центральной избирательной комиссии через две минуты после объявления военного положения. Следствие полагает, что Мун мог знать о готовящемся указе заранее и отдал приказ о развертывании военных.

Его предшественник, Но Сан Вон, также подозревается в причастности к планированию мятежа. Оппозиция утверждает, что Но составил текст указа о введении военного положения и участвовал в его подготовке. Ему приписывают близкие связи с экс-министром обороны Ким Ён Хёном, которого следствие считает ключевым исполнителем плана.