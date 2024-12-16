Послы Европейского Союза одобрили новый механизм санкций, который будет направлен на противодействие гибридным угрозам со стороны России. Об этом сообщил корреспондент Radio Liberty Рикард Йозвяк. По его словам, меры начнут действовать уже на следующей неделе.

«Новый санкционный механизм ЕС, нацеленный на гибридные действия России, принят. Он вступает в силу на следующей неделе», — написал Йозвяк.

Изначально Евросоюз планировал ввести общий санкционный режим, но в итоге сосредоточился именно на гибридных угрозах. Пока конкретные лица и организации в список не внесены, однако это ожидается в ближайшее время.

ЕС продолжает ужесточать меры против России в ответ на войну в Украине. Санкции затрагивают разные сферы и направлены на оказание экономического давления.

В сентябре США также ввели новые санкции против российских медиагрупп. Под ограничения попали главред RT Маргарита Симоньян и глава медиагруппы «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев. RT также оказался под санкциями за предполагаемые связи с российскими спецслужбами.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против пяти человек и четырех юридических лиц, связанных с TGR Group. По данным ведомства, компания предоставляла услуги по отмыванию денег и обходу санкций для российской элиты.

Вместе с TGR Group под санкции попали компании, которые она привлекала для своей деятельности, включая Smart Group, возглавляемую россиянкой Екатериной Ждановой, также попавшей под санкции за помощь российской элите.

Одновременно британское Агентство по борьбе с преступностью (NCA) сообщило о разоблачении сети по отмыванию миллиардов долларов, в которую входили TGR Group и Smart Group. По данным британских следователей, сеть использовалась для финансирования шпионских операций, российских медиа и обхода санкций.