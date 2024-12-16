Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью саудовскому телеканалу Al Hadath заявил, что после более чем десятилетнего кризиса в Сирии начинается новый этап. Он напомнил, что у Турции и Сирии общая граница длиной 911 км, что делает их судьбы неразрывно связанными историей, культурой и географией.

«Когда в Сирии начался этот кризис, миллионы людей нашли приют в Турции. Мы открыли им двери, а сирийская оппозиция смогла опереться на нашу поддержку», — отметил Фидан, подчеркнув, что Турция много работала над конструктивным решением сирийского конфликта. Он указал, что в рамках астанинского процесса Турция, Россия и Иран предпринимали усилия для достижения урегулирования, однако режим Башара Асада так и не смог пойти на компромисс.

Фидан также отметил, что Асад оказался перед выбором: поделиться властью с народом или с иностранными силами, поддерживавшими его против населения. По словам министра, сотрудничество Асада с Россией и Ираном не привело к восстановлению страны, а экономика и базовые услуги оказались в упадке.

Отвечая на вопрос о слухах, что международные силы способствовали уходу Асада, Фидан заявил, что Турция не была частью таких процессов.

«Мы стремились минимизировать потери и избежать хаоса, но ни с какими странами или группами не обсуждали подобных сценариев», — подчеркнул он.

Важность регионального диалога

Фидан рассказал, что Турция ведет интенсивный диалог с Россией и Ираном, стремясь к поддержанию перемирия и поиску решений. Министр отметил, что с обеими странами сложились уважительные отношения.

«Мы обсуждали с Россией и Ираном, что повторение сценариев 2015–2016 годов не имеет смысла. Асад не смог обеспечить своим гражданам достойную жизнь, несмотря на помощь союзников», — отметил Фидан.

Позиция Турции в регионе

Фидан отметил, что Турция выступает за равноправное сотрудничество между государствами региона.

«Мы не хотим доминирования одной страны над другой, будь то Иран, Турция или арабские государства. Нам необходимо уважать суверенитет друг друга и работать вместе для достижения стабильности», — сказал министр.

Он подчеркнул, что благодаря усилиям таких стран, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и Египет, регион может преодолеть десятилетия конфликтов и войти в новую эру сотрудничества.

«Эти государства уже продемонстрировали свою зрелость, вкладывая средства в инфраструктуру, образование и благополучие своих народов», — добавил он.

Перспективы для Сирии

Фидан заявил, что в Сирии необходимо построить гражданское и демократическое государство, но это потребует времени. Министр подчеркнул важность работы с группами сирийской оппозиции, включая Сирийскую национальную армию и другие формирования.

«Наша задача — помочь избежать ошибок прошлого и создать условия для стабильности и процветания», — отметил он.

Фидан также высказался о роли новой сирийской администрации, подчеркнув важность соблюдения прав меньшинств, недопущения связей с террористическими организациями и обеспечения равенства всех граждан.

«Мы будем внимательно следить за действиями новой администрации и продолжать содействовать восстановлению страны», — добавил он.

Взгляд на внешние силы

Министр прокомментировал роль внешних игроков в сирийском конфликте. Он отметил, что Израиль всегда рассматривал режим Асада как выгодного партнера, несмотря на его союз с Ираном. Фидан подчеркнул, что любые территориальные притязания Израиля в Сирии недопустимы, как и вмешательство других стран без уважения к суверенитету.

Хакан Фидан выразил надежду, что совместные усилия стран региона помогут стабилизировать Сирию, вернуть беженцев и обеспечить мирное будущее для всех народов.

«Нам нужно работать вместе, чтобы разорвать порочный круг конфликтов и создать новую реальность на Ближнем Востоке», — заключил он.