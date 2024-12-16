16 декабря 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Грозный второй раз за неделю атаковали дроны
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Грозный атаковали три беспилотника, два из них удалось сбить. Третий дрон упал на территории базы ОМОН «Ахмат-Грозный». Утверждается, что пострадавших нет. Очевидцы сообщили о нескольких взрывах. Это уже вторая атака за неделю. 12 декабря дроны атаковали здание 2-го полка МВД по Чечне. #Россия #Чечня #Грозный #РамзанКадыров #Кадыров #дроны #беспилотники #атака #удар
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