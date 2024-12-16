Литва и Эстония согласованно расширили санкционный список, включив в него 17 грузинских политиков и чиновников, включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Им запрещен въезд на территорию обеих стран.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Европа не будет терпеть насилие и преследования мирных протестующих, журналистов и оппозиции. Он призвал к скоординированным действиям на уровне Евросоюза.

Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна поддержал эту позицию, отметив, что насилие со стороны грузинских властей является преступным.

«Мы призываем ЕС отреагировать на события в Грузии и принять конкретные меры против тех, кто подрывает демократию», — сказал он.

Протесты в Грузии начались после заявления Кобахидзе о приостановке переговоров о вступлении страны в ЕС до конца 2028 года. Его слова о шантаже со стороны европейских политиков вызвали волну недовольства как среди граждан, так и на международной арене.

В знак протеста против решения правительства послы Грузии в США, Литве и других странах подали в отставку. Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 19 представителей грузинских властей, включая Кобахидзе. Госдепартамент США также рассматривает возможность дополнительных мер.

Ранее Литва запретила въезд в страну основателю партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили и другим грузинским чиновникам за нарушение прав человека при разгоне протестов.