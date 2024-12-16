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Турция призывает остановить незаконные действия Израиля
МИД Турции выступил с жестким осуждением решения Израиля о расширении незаконных поселений на оккупированных Голанских высотах
Турция призывает остановить незаконные действия Израиля
МИД Турции / Фото: AA
16 декабря 2024 г.

Министерство иностранных дел Турции решительно осудило решение Израиля о расширении незаконных поселений на Голанских высотах, которые находятся под оккупацией с 1967 года. Анкара назвала этот шаг новым этапом в израильской стратегии расширения своих границ путем оккупации.

МИД Турции выразил обеспокоенность рядом действий Израиля. В их числе — нарушения Соглашения о разъединении войск от 1974 года, продвижение в зонах отчуждения на границе с Сирией и авиаудары по сирийской территории.

В заявлении отмечается, что такие действия Израиля серьезно подрывают усилия по установлению мира и стабильности в Сирии, а также усиливают напряженность в регионе.

Анкара призвала международное сообщество незамедлительно отреагировать на незаконные действия правительства Нетаньяху. Турция подчеркнула важность прекращения подобных шагов, чтобы предотвратить дальнейшее обострение ситуации.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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