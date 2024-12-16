Центральный банк Сирии перевез в Россию крупные партии долларов и евро наличными в период с марта 2018 по сентябрь 2019 года, сообщает The Financial Times (FT). Издание ссылается на данные российского таможенного агрегатора Import Genius, которые оказались в открытом доступе.

По подсчетам издания, за два года режим Асада отправил в московский аэропорт Внуково почти две тонны банкнот номиналом $100 и €500. За указанный период состоялся 21 рейс, всего Асад успел перевести более $250 млн. FT подчеркивает, что это только верхушка айсберга — те средства, которые были задокументированы.

Как утверждает газета, эти средства были размещены в двух российских банках: Российская финансовая корпорация (РФК) и ЦМР-банк. Оба учреждения находятся под санкциями США. РФК — это дочерняя компания «Рособоронэкспорта», российского государственного экспортера вооружений.

Источник FT в Центробанке Сирии сообщил, что к 2018 году валютные резервы страны практически иссякли. Из-за международных санкций Сирия была вынуждена использовать наличные платежи для закупки российской пшеницы, оплаты услуг печати банкнот и покрытия «оборонных» расходов. Это не помешало режиму заниматься личным обогащением. В 2019 году FT писала, что родственники Асада купили не менее 20 квартир в Москве в элитных жилых комплексах в Москва-Сити.

Российские таможенные данные также показывают, что Дамаск получал военные компоненты и новоотпечатанные банкноты, изготовленные российской госкомпанией «Гознак», как до, так и после периода отправки наличных. Однако нет доказательств, что два российских банка участвовали в подобных транзакциях за пределами 2018–2019 годов.

FT подчеркивает: переводы происходили в то время, когда «тогдашний сирийский диктатор был в долгу перед Кремлем за военную поддержку, а его родственники тайно приобретали недвижимость в России».