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Украина поддержит Сирию зерном
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев предоставит гуманитарную помощь Сирии, включая зерно и продукты питания
Украина поддержит Сирию зерном
Киев отправит в Сирию зерно, муку и масло / Фото: Reuters
16 декабря 2024 г.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев отправит в Сирию зерно, муку и масло в рамках программы «Зерно Украины», созданной для поддержки беднейших стран мира.

«Теперь мы можем помочь сирийцам нашим зерном, мукой и маслом — нашими продуктами, которые используются во всем мире для обеспечения продовольственной безопасности. Мы координируем усилия с нашими партнерами и сирийской стороной для решения логистических вопросов. Мы поддержим этот регион, чтобы стабильность там стала основой нашего движения к реальному миру», — отметил Зеленский в своем обращении.

По его словам, это гуманитарное решение направлено на поддержку региона, который переживает серьезные перемены после падения режима Башара Асада.

Программа «Зерно Украины» была запущена в 2022 году и направлена на оказание продовольственной помощи странам, испытывающим нехватку ресурсов. Несмотря на войну и угрозы Москвы обстреливать суда, использующие черноморские маршруты, Украина продолжает экспортировать сельскохозяйственную продукцию.

Ранее российские и сирийские источники сообщили СМИ о приостановке поставок российской пшеницы в Сирию из-за неопределенности относительно нового правительства и задержек с оплатой. Во времена Асада Сирия импортировала продовольствие из России, но дальнейшие отношения Москвы и Дамаска под новым руководством остаются неясными.

Хотя Украина традиционно экспортирует пшеницу и кукурузу на Ближний Восток, Сирия не входила в список ее крупных покупателей. В прошлом году в Сирию было экспортировано всего около 6 тыс. тонн украинской кукурузы из общего объема экспорта в 29,4 млн тонн.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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