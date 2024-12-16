Израильская оккупация Голанских высот вновь стала поводом для международной критики. 15 декабря правительство Нетаньяху одобрило план по расширению поселений в этом стратегическом регионе. В заявлении офиса премьер-министра говорится, что цель программы — «удвоить численность еврейского населения региона». Де-факто это означает расширение оккупационной зоны на Голанских высотах, которые Израиль захватил в 1973 году.

«Укрепление Голан — это укрепление государства Израиль. Мы продолжим развивать этот регион и превращать его в процветающий центр», — подчеркнул Нетаньяху.

Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар осудили этот шаг как нарушение международного права. МИД Турции назвал действия Тель-Авива нарушением соглашения 1974 года о разграничении между Сирией и Израилем.

Катар назвал планы Израиля «новой агрессией против сирийской территории», а Саудовская Аравия предупредила, что это подрывает безопасность региона.

Несмотря на критику, израильское правительство рассматривает Голаны как «неотъемлемую часть Израиля» и намерено добиться благословения от Вашингтона.

Нетаньяху 15 декабря заявил, что провел «очень теплый» телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, обсудив новые вызовы в Сирии.

По словам Нетаньяху, лидеры обсудили усилия по освобождению израильских заложников в Газе, которых, по оценкам Тель-Авива, остается около 100, включая семерых американцев. При этом Нетаньяху отказался говорить о перемирии в Газе, упоминая лишь об израильских заложниках и умалчивая о десятках тысяч жертв среди палестинского населения.

Нетаньяху лишь в общих чертах упомянул Сирию, отметив, что Израиль якобы пытается помешать перемещению вооружений для ливанской «Хезболлы» через сирийскую территорию. Трамп в свой первый президентский срок признал израильский контроль над Голанами, вызвав международное возмущение.

На фоне падения режима Башара Асада Израиль вторгся на территорию Сирии и захватил буферную зону на Голанах, разделяющую израильские и сирийские силы с 1974 года. Хотя власти Израиля утверждают, что этот шаг носит временный характер, новое сирийское правительство раскритиковало действия Израиля как нарушение договоренностей.