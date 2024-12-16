МИД России эвакуировал часть сотрудников своих дипломатических миссий в Дамаске, а также персонал посольств Беларуси, Северной Кореи и Абхазии. Об этом сообщает Центр кризисных ситуаций внешнеполитического ведомства РФ.

Причины эвакуации и количество эвакуированных не уточняются. В МИД особо подчеркнули, что российское посольство в Дамаске продолжит свою работу.

После падения режима Башара Асада Россия установила контакт с лидерами «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), обсуждая безопасность своих военных баз и российских граждан в Сирии. В то же время агентство Bloomberg сообщает, что Москва близка к соглашению с новыми сирийскими властями о сохранении двух военных баз: порта в Тартусе и авиабазы Хмеймим. Однако официального подтверждения этой информации пока не было. Представители нового правительства Сирии заявили российскому агентству «РИА Новости», что готовы продолжать сотрудничество с Москвой и сейчас ведут переговоры.

Агентство Reuters, в свою очередь, отмечает, что Россия уже начала выводить тяжелую технику и офицеров с баз на севере Сирии и из района Алавитских гор, однако основные силы на Хмеймиме и Тартусе пока остаются. Спутниковые снимки показывают грузовые самолеты Ан-124 на авиабазе Хмеймим — они предназначены для транспортировки вооружений.

Военные аналитики отмечают стратегическое значение баз в Сирии для России. Тартус остается единственным пунктом техобслуживания ВМФ РФ в Средиземном море, а Хмеймим — ключевым узлом для операций в Африке.

По данным сирийских источников Reuters, Россия намерена перераспределить силы в зависимости от дальнейшего развития ситуации, однако пока вывод войск с баз в Тартусе и Хмеймиме не рассматривается.

Беларусь решила не ограничиваться полумерами и 15 декабря эвакуировала весь персонал посольства в Дамаске. Посол Юрий Слука временно отозван в Минск для консультаций, уточнили в МИД республики.