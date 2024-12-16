Специальный посланник ООН по Сирии Геир Педерсен 15 декабря встретился с лидером «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) Ахмадом аш-Шараа, чтобы обсудить последние события в Сирии.

Педерсен стал первым западным дипломатом и представителем ООН, посетившим Дамаск после свержения режима Башара Асада.

Спецпосланник подчеркнул: Дамаску необходимо придерживаться Резолюции 2254 Совбеза ООН для урегулирования конфликта в Сирии. Аш-Шараа в ответ отметил важность сотрудничества ООН и Дамаска для восстановления территориальной целостности Сирии, запуска экономического развития и возвращения беженцев. Новый сирийский лидер также заявил о необходимости создания безопасных условий для возвращения людей и предоставления им экономической и политической поддержки.

Педерсен заявил, что ООН готова рассмотреть возможность исключения ХТШ из списка «террористических организаций», если группа продемонстрирует готовность сформировать инклюзивное переходное правительство. Дамаск в свою очередь заверил, что намерен создать новое правительство, которое будет учитывать интересы всех религиозных меньшинств страны.

Ранее на этой неделе на брифинге в Женеве Педерсен сообщил, что обстановка в Сирии остается нестабильной. Несмотря на позитивные сигналы от Дамаска, важно, чтобы эти обещания воплощались в реальность, подчеркнул дипломат.

Педерсен также осудил недавние авиаудары Израиля по территории Сирии и призвал Тель-Авив немедленно прекратить атаки. Представитель ООН назвал их нарушением соглашения 1974 года о разъединении сил в районе Голанских высот.

Педерсен отметил: ключевой задачей остается создание инклюзивного переходного органа управления, который сможет обеспечить представительство всех слоев сирийского общества. Он также указал на три критических региона: судьбу общины алавитов на побережье, продолжающиеся столкновения на северо-востоке между сирийской армией и силами террористов PKK/YPG, а также израильское вторжение на юге.

Режим Башара Асада пал 8 декабря, когда силы оппозиции вошли в Дамаск после стремительного наступления на северо-западе страны.