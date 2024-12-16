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Сильнейший шторм за 90 лет
Циклон «Шидо» вероятно унес жизни тысяч жителей французского архипелага Майотта, став самым разрушительным штормом за последние 90 лет
Сильнейший шторм за 90 лет
Циклон «Шидо» обрушился на архипелаг Майотта в Индийском океане / Фото: Reuters
16 декабря 2024 г.

Циклон «Шидо» обрушился на архипелаг Майотта в Индийском океане в ночь на 14 декабря, принеся разрушения, которые уже назвали беспрецедентными. По официальным данным, погибло 14 человек, однако глава местной администрации Франсуа-Ксавье Бьевиль заявил, что реальное число жертв может достичь тысяч.

«Может быть, мы приблизимся к тысяче, если не к нескольким тысячам», — сказал Бьевиль в интервью французским СМИ, подчеркнув, что подсчет жертв затруднен из-за местных традиций быстрого погребения.

Циклон, скорость ветра которого превышала 200 километров в час, нанес значительный ущерб инфраструктуре: разрушены жилые дома, административные здания и больницы. Майотта столкнулась с самой сильной стихией за последние 90 лет.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования пострадавшим: «Я думаю о наших соотечественниках на Майотте, которые пережили несколько ужасных часов, а некоторые потеряли все, лишились жизни».

Помимо Майотты, циклон задел север Мозамбика, однако масштабы разрушений там пока не уточнены. На Коморских островах пострадали два человека, разрушены 21 дом, а 24 жителя были вынуждены покинуть свои дома.

МВД Франции предупредило, что точное число жертв может остаться неизвестным из-за сложности учета в зоне бедствия. Тем временем спасатели и военные продолжают ликвидировать последствия разрушений.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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