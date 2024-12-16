Циклон «Шидо» обрушился на архипелаг Майотта в Индийском океане в ночь на 14 декабря, принеся разрушения, которые уже назвали беспрецедентными. По официальным данным, погибло 14 человек, однако глава местной администрации Франсуа-Ксавье Бьевиль заявил, что реальное число жертв может достичь тысяч.

«Может быть, мы приблизимся к тысяче, если не к нескольким тысячам», — сказал Бьевиль в интервью французским СМИ, подчеркнув, что подсчет жертв затруднен из-за местных традиций быстрого погребения.

Циклон, скорость ветра которого превышала 200 километров в час, нанес значительный ущерб инфраструктуре: разрушены жилые дома, административные здания и больницы. Майотта столкнулась с самой сильной стихией за последние 90 лет.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования пострадавшим: «Я думаю о наших соотечественниках на Майотте, которые пережили несколько ужасных часов, а некоторые потеряли все, лишились жизни».

Помимо Майотты, циклон задел север Мозамбика, однако масштабы разрушений там пока не уточнены. На Коморских островах пострадали два человека, разрушены 21 дом, а 24 жителя были вынуждены покинуть свои дома.

МВД Франции предупредило, что точное число жертв может остаться неизвестным из-за сложности учета в зоне бедствия. Тем временем спасатели и военные продолжают ликвидировать последствия разрушений.