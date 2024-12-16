Дамаск постепенно возвращается к нормальной жизни спустя неделю после бегства Башара Асада, свергнутого сирийской оппозицией. 15 декабря все школы и университеты города вновь открыли свои двери после недельной паузы. Из школьных классов убрали портреты Башара Асада и его отца Хафеза — это произошло впервые за последние 60 лет. Более полувека режим Асадов держал в страхе всю Сирию, насаждая культ личности везде, где только возможно.

Декан факультета искусств Дамасского университета Али Аллахам сообщил AFP, что 80% сотрудников и значительное число студентов вернулись на кампус. Около 30% детей вернулись в школы. Ожидается, что число учащихся возрастет в самые ближайшие дни.

Ситуация с бензином в сирийской столице также начала улучшаться: на заправках появились очереди автомобилей, а уличные торговцы снова предлагали пластиковые канистры. За минувшую неделю со всех улиц города исчезли двухзвездочные флаги старого режима, из магазинов пропала символика старого режима.

В христианском районе Дамаска Баб Тума церкви провели воскресные службы в обычном режиме, а к вечеру, впервые с момента смены власти, открылись рестораны и зазвучала музыка.

Сирийский фунт укрепился на 20% по отношению к доллару, что стало лучшим показателем для сирийской валюты с 2021 года. Это стало огромным облегчением для страны, где 90% населения живет за чертой бедности. В ближайшие дни должны возобновить работу аэропорты Дамаска и Алеппо.

Праздничная атмосфера не утихает: в Дамасском университете еще в первый день освобождения от режима студенты разрушили статую Хафеза Асада, воздвигнутую в честь его прихода к власти в 1971 году. Учащиеся вывесили над главным входом в университет трехзвездочный сирийский флаг — историческое знамя Сирии до времен прихода клана Асадов к власти.

Лидер «Хайят Тахрир аш-Шам‎»‎ Ахмед аш-Шараа призвал к единству и уважению между общинами Сирии, подчеркнув готовность группы содействовать восстановлению страны. Он также пообещал разоружить всех участников конфликта и сформировать новое правительство.