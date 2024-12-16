Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что судьба российских военных баз в Сирии пока не определена. По его словам, Москва ведет переговоры с новыми властями страны, пришедшими к власти после ухода Башара Асада.

«Сейчас каких-то окончательных решений на этот счет нет. Мы осуществляем контакты с представителями тех сил, которые сейчас контролируют ситуацию в стране, и все это будет определяться в ходе диалога»,— заявил Песков.

Россия располагает двумя крупными военными объектами в Сирии: авиабазой Хмеймим и пунктом материально-технического обеспечения флота в Тартусе. Эти базы используются в рамках соглашения с прежним сирийским правительством до 2066 года.

Ранее сообщалось, что Россия приступила к перегруппировке своих войск в Сирии после падения режима Башара Асада. Военные оставляют некоторые позиции на линии фронта на севере страны и в Алавитских горах, однако базы Хмеймим и Тартус остаются под российским контролем.

Сирийские военные источники заявили Reuters, что из страны выводится часть тяжелой техники и старшие офицеры. Однако основные силы на стратегических базах продолжают оставаться в прежнем составе.

МИД России заверил, что ключевые базы находятся в режиме повышенной боевой готовности. По словам российского источника, переговоры с новой сирийской администрацией идут в конструктивном ключе, и Москва пока не планирует вывод контингента.