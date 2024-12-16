С падением режима Башара Асада в Сирии начался новый дипломатический этап. Страна, которая 13 лет была практически полностью изолирована от внешнего мира, потихоньку восстанавливает международные контакты.

Во вторник, 17 декабря, в Дамаск прибудет группа французских дипломатов, чтобы восстановить контакты с новыми сирийскими властями. Это первая дипломатическая миссия Франции в Сирию за последние 12 лет.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что миссия из четырех человек займется установлением связей с временным правительством, оценкой гуманитарных нужд населения и проверкой обязательств новых властей.

Барро подчеркнул: Париж не спешит с оптимистическими прогнозами и пока с осторожностью относится к сирийской оппозиции, сыгравшей ключевую роль в свержении Асада. Кроме того, Франция намерена внимательно следить за соблюдением прав человека и переходом к инклюзивной власти в Сирии, отметил министр.

Франция может стать первой западной страной, восстановившей дипломатическое присутствие в Сирии. Париж разорвал все связи с режимом Асада в 2012 году, после жестокого подавления мирных протестов и убийств тысяч демонстрантов. Тогда Франция закрыла свое посольство и эвакуировала весь дипломатический персонал.

Помимо Франции контакты с новыми властями Сирии сейчас планируют установить представители МИД Великобритании, а также внешнеполитические службы Еврокомиссии и США.

Катар заявил, что 17 декабря вновь откроет свое посольство в Сирии, которое было закрыто с 2011 года из-за жестоких репрессий режима Асада. На протяжении конфликта Доха избегала восстановления отношений с Дамаском и занимала наиболее жесткую позицию в отношении Асада.

После падения режима спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен обратился с призывом к Западу отменить многолетние санкции, которые препятствуют восстановлению страны. На встрече с новыми властями в Дамаске он отметил важность международной помощи для стабилизации ситуации.