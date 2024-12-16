В Керченском проливе потерпел крушение танкер: один человек погиб

Сразу два танкера попали в аварию в Керченском проливе. Судно «Волгонефть-212», с экипажем 13 человек, перевозившее около 4,3 тонны мазута, из-за непогоды село на мель, разломившись надвое. Погиб один человек, остальных эвакуировали. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов в море, масштабы которого еще не известны. Позже стало известно, что в 80 метрах от берега на мель сел еще один танкер «Волгонефть-239», перевозивший 4 тонны нефтепродукта. Корабль цел. 14 членов экипажа эвакуированы. #Россия #Украина #Крым #Керченскийпролив #Керчь #Кубань #танкер #авария #разливнефти