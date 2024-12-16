В понедельник биткоин обновил максимум, достигнув $106 533, после чего немного снизился. Этот рост стал реакцией на заявление Дональда Трампа о намерении создать стратегический резерв биткоина, аналогичный нефтяному.

Курс эфира, второй по величине криптовалюты, также поднимался до $3952. По мнению аналитиков, рынок может готовиться к новым рекордам.

«Теперь рынок ждет $110 тыс. за биткоин. Откат, которого многие ждали, не случился из-за этой новости», — отметил аналитик IG Тони Сикамора.

Биткоин, который вырос на 192% за год, стал объектом повышенного внимания на фоне ожиданий, что будущая администрация Трампа создаст более дружелюбные условия для криптовалют.

«Мы хотим быть лидерами в области криптовалют, чтобы Китай или кто-то еще не опередил нас», — заявил Трамп в интервью CNBC.

По данным CoinGecko, правительства стран мира владеют 2,2% биткоинов, из которых почти 200 тыс. принадлежат США. Председатель ФРС Джером Пауэлл сравнил биткоин с золотом, подчеркивая его роль как актива для хранения стоимости.

Однако аналитики предостерегают от ожидания быстрых изменений.

«Создание крипторезерва — это долгий процесс, и реализация может занять время», — отметил глава исследования Pepperstone Крис Уэстон.

С момента победы Трампа на выборах 5 ноября биткоин подорожал более чем на 50%.