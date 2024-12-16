Западные страны намеренно провоцируют Москву, доводя ситуацию до «красной черты», а затем используют ответные действия РФ для нагнетания страха. Об этом на ежегодной коллегии Минобороны РФ заявил президент Владимир Путин. Российский лидер охарактеризовал текущую военно-политическую обстановку как «непростую и нестабильную».

«Ведь тактика очень простая: доводят нас до красной черты, через которую мы отступать уже не можем, начинаем отвечать — тут же пугают свое население тогда еще в давние времена советской, сейчас российской угрозой», — подчеркнул глава государства.

По словам президента, США продолжают диктовать миру свои правила, произвольно меняя их в собственных интересах. «Для США есть только одно стабильное правило: никаких правил для тех, кто это делает... А против неугодных государств ведут гибридные войны, ведут политику сдерживания», — отметил Путин.

Президент указал на существенное наращивание военного присутствия США в Европе, где численность американских военнослужащих превысила 100 тыс. человек. Одновременно, по его словам, страны НАТО увеличивают военные расходы и формируют ударные группировки у границ России.

Особую обеспокоенность вызывает расширение влияния НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «С подачи США формируются новые военно-политические союзы, которые подрывают сложившуюся десятилетиями архитектуру безопасности», — заявил российский лидер.