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Минобороны РФ: вероятна война с НАТО
Минобороны России заявило о необходимости готовиться к военному конфликту с НАТО в Европе
Минобороны РФ: вероятна война с НАТО
Андрей Белоусов / Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ / Others
16 декабря 2024 г.

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российское военное ведомство должно быть готово к любому развитию обстановки.

«Это обеспечение полной готовности к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе. Включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие», — сказал Белоусов, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

«Об этом говорят решения, которые были приняты на прошедшем в июле этого года саммите Североатлантического альянса. Также это находит отражение в доктринальных документах США и других стран НАТО», — добавил Белоусов.

На коллегии также выступил президент РФ Владимир Путин. В своих заявлениях Путин обвинил Запад в том, что он продолжает навязывать миру свои правила, нарушая «все границы». Он отметил, что Москва вынуждена отвечать на действия западных стран, которые «доводят до красной черты».

«Ведь тактика очень простая: доводят нас до красной черты, через которую мы отступать уже не можем, начинаем отвечать — тут же пугают свое население тогда еще в давние времена советской, сейчас российской угрозой», — подчеркнул глава государства.

Белоусов в свою очередь подчеркнул, что «вооруженные силы Российской Федерации в текущем году решали поставленные верховным главнокомандующим задачи в рамках жесткого противостояния с коллективным Западом, которое продолжает усиливаться и нарастать».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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