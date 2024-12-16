ПОЛИТИКА
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Эндрю Гарфилд (Человек-паук) восхитился Саудовской Аравией
«Это сильное место с мощной энергетикой» - так охарактеризовал Джидду английский актер Эндрю Гарфилд во время интервью в рамках «кинофестиваля Красного моря», где Гарфилд презентовал фильм «Мы живем во времени» со своим участием. Актер удивил журналиста поприветствовав его мусульманским «Ас-саламу алейкум» («Мир тебе»). #человекпаук #саудовскаяаравия #ЭндрюГарфилд #джидда #мекка #trtrussian
тьв / Others
16 декабря 2024 г.
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