Эндрю Гарфилд (Человек-паук) восхитился Саудовской Аравией

«Это сильное место с мощной энергетикой» - так охарактеризовал Джидду английский актер Эндрю Гарфилд во время интервью в рамках «кинофестиваля Красного моря», где Гарфилд презентовал фильм «Мы живем во времени» со своим участием. Актер удивил журналиста поприветствовав его мусульманским «Ас-саламу алейкум» («Мир тебе»). #человекпаук #саудовскаяаравия #ЭндрюГарфилд #джидда #мекка #trtrussian