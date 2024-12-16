Совет Евросоюза 16 декабря принял 15-й пакет санкций против России в ответ на ее нападение на Украину. Новые меры направлены на устранение обхода действующих санкций, ослабление российского военно-промышленного комплекса и ограничение деятельности так называемого «теневого флота».

В санкционный список включили 54 физических и 30 юридических лиц. Среди них — подразделения, ответственные за удары по детской больнице «Охматдет» в Киеве, руководители энергетических компаний России, а также два высокопоставленных чиновника из КНДР.

Под ограничения попали 52 танкера из третьих стран, перевозившие российскую нефть, а также судоходные компании, связанные с теневым флотом. ЕС впервые ввел санкции против китайских компаний, а также предприятий из Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ, обвиняя их в поставках товаров двойного назначения для России.

Среди других мер — запрет на признание решений российских арбитражных судов, связанных с европейскими компаниями, и ужесточение правил вывода активов из России.

«Эти меры направлены на дальнейшее ослабление российского военно-промышленного комплекса и устранение обхода санкций», — говорится в заявлении Совета ЕС.

Новые ограничения вступят в силу после публикации в «Официальном журнале» Евросоюза.