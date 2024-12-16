Рано утром 16 декабря Израиль нанес удары по военным объектам в сирийском Тартусе — втором крупнейшем порту страны. По данным местных СМИ и наблюдателей, удары были направлены на системы ПВО и склады ракет.

Судя по оценке СМИ, израильские самолеты атаковали несколько объектов в порту, однако не затронули российские военные установки или российских военных. Наблюдатели назвали эти удары «самыми сильными в прибрежной части Сирии с 2012 года».

Израильская армия не подтвердила эти сообщения.

Эти удары стали частью крупной операции Израиля, начавшейся после падения режима Башара Асада 8 декабря. Кроме того, Израиль нарушил соглашение о прекращении огня 1974 года, войдя в демилитаризованную зону на Голанах. Премьер Биньямин Нетаньяху заявил о планах увеличить число поселенцев на Голанских высотах, которые Израиль оккупирует с 1967 года.

Нетаньяху также заявил, что Израиль намерен разрушить стратегически важные военные объекты Сирии, воспользовавшись сменой власти в стране.

За восемь дней с момента падения Асада Израиль нанес около 600 ударов по сирийским военным объектам. Целями атак, как утверждают в Тель-Авиве, стали химические объекты, ракеты, системы ПВО и военные базы. Израиль заявил, что уничтожил уже 80% сирийской военной мощи и продолжит атаки.

Лидер группировки «Хаят Тахрир Аш-Шам» Ахмед аш-Шараа, который сыграл важную роль в свержении Асада, заявил, что у Израиля больше нет оправданий для продолжения атак по Сирии. Он предупредил, что эти удары могут привести к эскалации ситуации в регионе.

Однако аш-Шараа заверил, что новое сирийское правительство не будет угрожать Израилю и не позволит Ирану укрепиться в Сирии. Он подчеркнул, что страна устала от гражданской войны и сейчас сосредоточена на восстановлении и стабилизации.

Однако на Нетаньяху эти слова не подействовали. Израиль продолжил наносить удары по сирийским военным объектам, в том числе по системам ПВО и складам ракет вдоль всего побережья Сирии.