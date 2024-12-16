Башар Асад объяснил свое бегство в Россию, отметив, что решение покинуть страну было принято в критический момент, когда позиции сирийских войск в Дамаске окончательно пали. По словам Асада, эвакуация была организована российской стороной и не являлась заранее спланированным шагом.

Согласно заявлению, Асад до последнего момента оставался в Дамаске, а после ухудшения ситуации переехал в Латакию для координации действий с российскими военными. На авиабазе Хмеймим стало ясно, что армия полностью утратила контроль, а сама база подвергалась атакам беспилотников. В связи с этим Москва настояла на его срочной эвакуации вечером 8 декабря.

По информации Reuters, Башар Асад не предупреждал свое ближайшее окружение о намерении покинуть страну. В последний день перед отъездом он провел совещание в министерстве обороны, где уверял военных в скором прибытии российской помощи. Однако, по данным агентства, еще за несколько дней до этого ему было дано понять, что Россия не будет оказывать военную поддержку.

Reuters также отмечает, что Асад первоначально пытался укрыться в ОАЭ, но получил отказ. Москва, несмотря на отказ в военном вмешательстве, предоставила ему и его семье убежище.