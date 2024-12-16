В понедельник Бундестаг отказал в доверии правительству Олафа Шольца, что стало шестым подобным случаем в истории страны и четвертым, когда глава государства не получил поддержки парламента.

«Готовы ли мы стать сильной страной и решительно инвестировать в наше будущее?» - обратился Шольц к парламентариям перед голосованием.

Примечательно, что канцлер сам инициировал это голосование в ноябре с намерением провести досрочные выборы вместо запланированных на осень 2025 года. Кризис в правительстве начался после увольнения министра финансов Кристиана Линднера, что фактически привело к развалу правящей коалиции, находившейся у власти с 2021 года.

Несмотря на вотум недоверия, СДПГ и партия «Зеленых» остаются у власти в качестве фактического правительства меньшинства до формирования нового состава Бундестага. Однако без парламентского большинства, необходимого для принятия законов, Шольц рассматривается как «хромая утка».

Теперь у президента Франка-Вальтера Штайнмайера есть 21 день на роспуск парламента. Новые выборы должны состояться в течение 60 дней после роспуска, дата уже назначена на 23 февраля.

Предвыборная кампания уже началась. Партии обсуждают первоначальные политические предложения по ключевым темам: иммиграции, экономике, налогам, госдолгу и социальному обеспечению. Несмотря на развал коалиции, Шольц выдвинут кандидатом в канцлеры от СДПГ, а лидер оппозиции Фридрих Мерц будет представлять ХДС.

По данным опросов, ХДС вместе с баварским партнером ХСС лидирует и, вероятно, станет крупнейшей партией, что дает Мерцу хорошие шансы сменить Шольца на посту канцлера. Ожидается, что ХДС/ХСС сформирует коалицию либо с СДПГ, либо, что менее вероятно, с партией «Зеленых».