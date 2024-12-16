ПОЛИТИКА
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Символ страданий Газы погиб под израильскими бомбами
После израильских бомбардировок погиб Халед Набхан, чье трогательное прощание с погибшей внучкой Рим облетело социальные сети в прошлом году
Символ страданий Газы погиб под израильскими бомбами
Халед Набхан погиб после израильских бомбардировок лагеря беженцев Нусейрат / Фото: АА / Others
16 декабря 2024 г.

Палестинский мужчина, чье эмоциональное прощание с погибшей внучкой стало виральным в социальных сетях в прошлом году, погиб в результате израильского обстрела. Халед Набхан был убит во время бомбардировки лагеря беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, сообщают палестинские журналисты и активисты.

Набхан получил широкую известность в ноябре 2023 года, когда его трехлетняя внучка Рим погибла при израильском авианалете. Видео, на котором он держит безжизненное тело девочки и называет ее «душой моей души», привлекло международное внимание на ранних этапах конфликта.

После гибели Рим и вынужденного перемещения Набхан вновь оказался в центре внимания, когда его засняли помогающим раздавать еду другим палестинцам в Газе. Его история стала символом как страданий палестинского народа, так и их стойкости в условиях продолжающейся изральской агрессии.

За 14 месяцев израильского вторжения в сектор Газа подверглись бомбардировкам гуманитарные зоны, школы, лагеря беженцев, больницы и жилые районы. По последним данным Министерства здравоохранения и местных властей, с октября 2023 года израильские силы убили более 45 028 палестинцев и ранили более 106 962 человек. Тысячи считаются пропавшими без вести и предположительно погибли под завалами.

Большая часть территории эксклава превратилась в руины с полностью разрушенной инфраструктурой.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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