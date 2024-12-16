Израильское правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху одобрило масштабный план расширения израильских поселений на оккупированных сирийских Голанских высотах, территории, захваченной в ходе Шестидневной войны 1967 года и впоследствии аннексированной в нарушение международного права.

Это решение, «принятое единогласно», объясняется израильтянами необходимостью укрепления национальной безопасности на фоне нестабильности в соседней Сирии и «нового фронта», возникшего в условиях политического вакуума после падения многолетнего режима Башара Асада.

План предусматривает выделение более 40 млн шекелей (более 11 млн долларов) на развитие региона, включая меры по стимулированию демографического роста, развитие инфраструктуры и поддержку местных органов самоуправления. В рамках захватнического проекта также предусмотрено создание студенческого кампуса, внедрение возобновляемых источников энергии и увеличение образовательных возможностей. Основной акцент сделан на удвоении численности населения на Голанских высотах, где сейчас проживают до 50 тыс. человек, из которых половина — израильские поселенцы, а остальные — представители друзской, алавитской и других общин.

«Укрепление Голанских высот укрепляет позиции государства Израиль, и это особенно важно в условиях нынешней нестабильности. Мы продолжим удерживать эту стратегически важную территорию, развивать ее и заселять», — заявил премьер-министр сионистского образования, подчеркнув, что Голаны останутся частью Израиля.

Объявление этого плана совпало с серьезными переменами в Сирии. После стремительного наступления движения «Хайят Тахрир аш-Шам» и других оппозиционных сил, за две недели захватившей ключевые города, включая Дамаск, президент Башар Асад был вынужден бежать в Россию 8 декабря. Свержение многолетнего режима семьи Асадов стало кульминацией долгого гражданского конфликта, ослабившего сирийское государство.

На фоне этих событий Израиль активизировал свои военные действия в Сирии, что включает сотни авиаударов по сирийским военным объектам, а также наземное наступление, распространившееся на ранее демилитаризованную буферную зону на Голанах. Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) зафиксировала более 450 израильских авиаударов по Сирии с 8 декабря, в том числе не менее 75 — с вечера субботы.

Израильские силы заняли оставленные сирийской армией позиции, нарушив условия соглашения 1974 года о разъединении войск, что вызвало резкую критику со стороны ООН, Лиги арабских государств и других международных структур.

Новое руководство Сирии, представленное фактическим главой государства Ахмедом аш-Шара, осудило действия Израиля, назвав их «необдуманными военными авантюрами». Аш-Шара, также известный как Абу Мохаммед аль-Джулани, заявил, что израильские авиаудары «пересекают красные линии» и могут привести к серьезной эскалации ситуации в регионе. В то же время он отметил, что Сирия не заинтересована в открытом конфликте с любым из соседних государств, подчеркивая, что страна сосредоточена на восстановлении и стабилизации внутренней ситуации.

В своем первом официальном заявлении аль-Шара подчеркнул, что главной задачей для Сирии на данном этапе является восстановление страны, разрушенной десятилетиями войны. «Мы унаследовали истощенную, израненную страну. Приоритет — это восстановление инфраструктуры, создание условий для стабильности и мира. Углубление конфронтации принесет лишь новые разрушения», — заявил он в недавнем интервью.

Тем не менее заявления аль-Шара не изменили курса Израиля. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что несмотря на декларируемую умеренность новых сирийских властей, угроза остается значительной.

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Хотя израильская оккупация Голанских высот считается незаконной в соответствии с международным правом, в период своего первого президентского срока Дональд Трамп стал первым руководителем США, который официально признал суверенитет Израиля над этой территорией.

Этот шаг вызвал широкий международный резонанс и осуждение со стороны многих стран и международных организаций, которые продолжают настаивать на соблюдении резолюций ООН, признающих Голанские высоты как часть Сирии, оккупированную Израилем.

Сирия продолжает требовать вывода израильских войск с оккупированной территории, однако Израиль отказывается выполнить это требование, аргументируя свою позицию соображениями безопасности.

Тем временем канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что в субботу Биньямин Нетаньяху обсудил с Дональдом Трампом, который собирается вернуться в президентское кресло 20 января после победы на президентских выборах в ноябре, ситуацию в Сирии, а также усилия по достижению соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Голанские высоты, как стратегически важная территория, остаются ключевым пунктом разногласий, отражая глубокий разлом в позициях относительно международного права и суверенитета.

Планы по расширению поселений ставят под сомнение эффективность международного права в отношении последствий односторонних действий любого государства, игнорирующего установленные нормы.

Амбиции Израиля по увеличению численности своих поселений на Голанских высотах сигнализируют о значительных изменениях в регионе, которые затрагивают демографию, политику безопасности и дипломатическое положение страны.