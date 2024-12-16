Избранный президент США Дональд Трамп дал высокую оценку Турции и ее роли в сирийском конфликте, особо отметив свои хорошие отношения с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Турция является главной силой, и с Эрдоганом у меня сложились отличные отношения, — заявил Трамп журналистам в своем поместье Мар-а-Лаго. — У него серьезные военные силы, которые не истощены войной. Он создал очень сильную и мощную армию».

Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о выводе американских войск из Северо-Восточной Сирии, но высоко оценил Турцию и ее лидера. «Турция — очень умная страна, а Эрдоган — очень умный и жесткий парень», — заявил избранный президент США. Говоря о свергнутом сирийском лидере, он был более резок: «Асад показал себя мясником в том, как он поступал с детьми».

«Никто не знает, какое будущее ждет Сирию после Асада, но именно Турция будет держать ключ к ситуации в стране», — заявил Трамп. «Возможно, вы не слышали такого прогноза от других, но я довольно точен в своих предсказаниях», — добавил он.

Многие эксперты по внешней политике и комментаторы отмечают, что позиции Турции значительно укрепились после недавних событий в Сирии. При этом продолжаются столкновения между поддерживаемой Турцией Сирийской национальной армией и PKK/YPG, которые долгое время являлись главным партнером США в борьбе с ДАЕШ.