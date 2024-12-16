Госдепартамент США сообщил в понедельник о нескольких контактах за последнюю неделю с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), которая стала правящей силой в Дамаске после свержения Башара Асада немногим более недели назад.

По словам представителя Госдепартамента Мэтью Миллера, в основном обсуждались помощь в поиске американского журналиста Остина Тайса, захваченного во время репортажа в Сирии в августе 2012 года, а также принципы переходного периода в стране.

Госсекретарь Энтони Блинкен ранее в субботу подтвердил прямые контакты с ХТШ. «Мы поддерживаем связь с ХТШ и другими сторонами», — заявил он после переговоров в иорданской Акабе с дипломатами и представителями нескольких арабских стран.

США официально признают ХТШ террористической организацией, что юридически исключает сотрудничество с группировкой. Однако текущие контакты указывают на усилия по изменению этого статуса, поскольку США и их союзники стремятся поддержать переходный процесс в Сирии после свержения режима Асада.

В совместном заявлении по итогам встречи правительства США, Турции, ЕС и арабских стран призвали к «более благополучному, безопасному и мирному будущему» в Сирии, подчеркнув важность уважения прав женщин и меньшинств, а также предотвращения «возрождения всех террористических группировок».

Башар Асад, правивший Сирией почти 25 лет, бежал в Россию 8 декабря после того, как антиправительственные группы захватили контроль над столицей страны Дамаском в ходе стремительного двухнедельного наступления.