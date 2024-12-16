ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Турция и Нидерланды обсудили ситуацию в Сирии
Министры иностранных дел двух стран провели телефонные переговоры по вопросам урегулирования ситуации в Сирии и секторе Газа, а также обсудили действия Израиля на Голанских высотах
Турция и Нидерланды обсудили ситуацию в Сирии
Хакан Фидан / Фото: AA / Others
16 декабря 2024 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с главой МИД Нидерландов Каспаром Вельдкампом. В центре внимания дипломатов оказались актуальные события в Сирии и секторе Газа.

В ходе разговора Фидан акцентировал внимание на том, что действия Израиля на Голанских высотах, противоречащие международному праву, негативно влияют на ситуацию в Сирии. Особое внимание министры уделили важности инклюзивного переходного процесса в этой стране.

Дипломаты также обменялись мнениями о возможных шагах для достижения прекращения огня в секторе Газа.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us