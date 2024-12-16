Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с главой МИД Нидерландов Каспаром Вельдкампом. В центре внимания дипломатов оказались актуальные события в Сирии и секторе Газа.

В ходе разговора Фидан акцентировал внимание на том, что действия Израиля на Голанских высотах, противоречащие международному праву, негативно влияют на ситуацию в Сирии. Особое внимание министры уделили важности инклюзивного переходного процесса в этой стране.

Дипломаты также обменялись мнениями о возможных шагах для достижения прекращения огня в секторе Газа.