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Новая Сирия предлагает Западу сделку
Лидер ХТШ пообещал встроить все вооруженные формирования в Минобороны и попросил отмены международных санкций в отношении Дамаска
Новая Сирия предлагает Западу сделку
Фото: Reuters / Others
17 декабря 2024 г.

Лидер группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), сыгравшей ключевую роль в свержении Башара Асада, заявил о планах распустить вооруженные фракции в Сирии, интегрировав их бойцов в Минобороны, и попросил западные страны снять санкции.

Это заявление Ахмеда Аш-Шараа, известного как Абу Мухаммед аль-Джулани, появилось в понедельник в телеграм-канале группировки.

По словам Шараа, все вооруженные бойцы будут подчиняться закону, а их деятельность регулироваться государственными структурами.

Шараа призвал международное сообщество снять санкции с Сирии, чтобы беженцы могли вернуться на родину.

Он также подчеркнул важность единства Сирии, где сосуществуют различные этнические и религиозные группы. Обращаясь к представителям общины друзов, лидер ХТШ заявил, что необходимо создать общественный договор, обеспечивающий социальную справедливость для всех граждан.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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