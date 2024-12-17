Лидер группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), сыгравшей ключевую роль в свержении Башара Асада, заявил о планах распустить вооруженные фракции в Сирии, интегрировав их бойцов в Минобороны, и попросил западные страны снять санкции.

Это заявление Ахмеда Аш-Шараа, известного как Абу Мухаммед аль-Джулани, появилось в понедельник в телеграм-канале группировки.

По словам Шараа, все вооруженные бойцы будут подчиняться закону, а их деятельность регулироваться государственными структурами.

Шараа призвал международное сообщество снять санкции с Сирии, чтобы беженцы могли вернуться на родину.

Он также подчеркнул важность единства Сирии, где сосуществуют различные этнические и религиозные группы. Обращаясь к представителям общины друзов, лидер ХТШ заявил, что необходимо создать общественный договор, обеспечивающий социальную справедливость для всех граждан.