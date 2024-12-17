Во вторник, 17 декабря, в Латвии началась частичная проверка готовности подразделений Национальных вооруженных сил (НВС).

Как сообщают представители НВС, учения были запланированы заранее, но их проведение стало неожиданностью для участвующих подразделений.

Цель мероприятий — оценка текущего уровня подготовки и отработка процедур оперативного реагирования. В рамках учений военная техника и личный состав перемещаются по разным регионам страны для выполнения учебных задач.

В НВС подчеркивают, что проверка не связана с какими-либо изменениями в сфере безопасности или внешними угрозами, является плановой мерой, направленной на повышение общей готовности армии и укрепление обороноспособности государства.