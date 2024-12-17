ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Латвии военных привели в готовность
Латвийские военные провели внезапную проверку боеготовности, включающую перемещение войск по стране
В Латвии военных привели в готовность
Фото: Минобороны Латвии / Others
17 декабря 2024 г.

Во вторник, 17 декабря, в Латвии началась частичная проверка готовности подразделений Национальных вооруженных сил (НВС).

Как сообщают представители НВС, учения были запланированы заранее, но их проведение стало неожиданностью для участвующих подразделений.

Цель мероприятий — оценка текущего уровня подготовки и отработка процедур оперативного реагирования. В рамках учений военная техника и личный состав перемещаются по разным регионам страны для выполнения учебных задач.

В НВС подчеркивают, что проверка не связана с какими-либо изменениями в сфере безопасности или внешними угрозами, является плановой мерой, направленной на повышение общей готовности армии и укрепление обороноспособности государства.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us