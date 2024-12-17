Трагедия в школе Висконсина: 15-летняя ученица открыла огонь по одноклассникам и преподавателям

В американском городе Мэдисон, штат Висконсин, в христианской школе Abundant Life 15-летняя ученица открыла огонь по одноклассникам и преподавателям. В результате стрельбы погибли учитель и один из учеников, еще шесть человек получили ранения, двое из них находятся в критическом состоянии. По данным полиции, нападавшая, предположительно, покончила с собой на месте происшествия. Мотивы нападения пока неизвестны, ведется расследование.