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Белый дом признал значимость Турции
«Турки - значимые игроки в определении будущего Сирии», — заявил представитель Белого дома Джон Кирби после падения режима Асада
Белый дом признал значимость Турции
Джон Кирби / Фото: Reuters / Others
17 декабря 2024 г.

Белый дом в понедельник отметил «значимую» роль Турции в будущем Сирии на фоне окончания более чем полувекового правления семьи Асадов.

«Нет никаких сомнений, что Турция является значимым игроком в формировании любого будущего сценария для Сирии, как это было на протяжении последних 14 лет», — заявил представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.

По его словам, Турция имеет законные основания для беспокойства о террористической угрозе на границе с Сирией. «Турецкие граждане становились жертвами террористической деятельности. Трудно винить турок в том, что они обеспокоены этой угрозой», — отметил Кирби.

При этом представитель Белого дома подтвердил, что США продолжат поддерживать возглавляемые YPG/PKK т. н. «Сирийские демократические силы» (SDF) в борьбе против ДАЕШ. «Поскольку существует необходимость в урегулировании и проработке некоторых из этих спорных проблем, мы будем этим заниматься, потому что Турция, как вы правильно сказали, является союзником по НАТО», — пояснил он.

Кирби признал, что цели Турции и США в регионе не всегда совпадают: «У них был, и это законно, большой интерес к происходящему в Сирии. Мы это признаем. Мы также признаем, что иногда их цели не совсем совпадают с нашими, и поэтому мы находимся с ними в состоянии диалога и будем продолжать это делать».

Стоит отметить, что SDF возглавляется YPG, сирийским ответвлением PKK, которая признана террористической организацией как в США, так и в Турции. Поддержка США сил SDF значительно осложнила отношения между Вашингтоном и Анкарой.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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