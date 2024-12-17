Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что предложения о заморозке конфликта в Украине неприемлемы для Москвы.

«Никакие схемы с заморозкой конфликта Россию не устроят», — передает телеграм-канал постпредства РФ при ООН его слова на заседании Совбеза, посвященном войне в Украине.

Небензя отметил, что такие инициативы преследуют цель «дать киевскому режиму передышку для перевооружения и восстановления».

«О роли НАТО в урегулировании кризиса не может быть и речи. Альянс и стремление Украины вступить в него изначально были частью проблемы, а не ее решения», — подчеркнул дипломат.

Он также добавил, что российские условия прекращения конфликта «ясны и логичны» и не имеют ничего общего с формулами, предлагаемыми Западом. Эти предложения, по его словам, не устраняют угрозу, исходящую от Украины.

Под «условиями» подразумеваются признание Украиной Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей как регионов РФ, а также нейтральный и безъядерный статус Киева и его «демилитаризация».

Обсуждения завершения конфликта усилились после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Трамп заявил о намерении как можно быстрее прекратить войну, а его администрация, вероятно, примет план урегулирования, предложенный генералом Китом Келлогом, назначенным спецпосланником по Украине.

План предполагает «заморозку» текущей линии фронта и начало переговоров. Украину продолжат вооружать для сдерживания России, но только при согласии Киева на диалог. Если Москва отклонит предложения США, будет резко усилена поддержка ВСУ.

Ранее Келлог критиковал администрацию Джо Байдена и Запад за недостаточную и несвоевременную военную поддержку Киева, что, по его мнению, ослабило эффективность контрнаступления ВСУ. Однако он считает, что вопрос вступления Украины в НАТО следует отложить на несколько лет, предложив взамен соглашение о гарантиях безопасности для Украины.