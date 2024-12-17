Сирийская правозащитная организация Syrian Emergency Task Force сообщила, что в массовом захоронении в Эль-Кутайфе, недалеко от Дамаска, обнаружено более 100 тысяч тел. Это крупнейшее массовое захоронение, найденное в Сирии.

Глава организации Моаз Мустафа назвал эту цифру «консервативной оценкой» и добавил, что среди жертв были иностранцы, включая граждан США и Великобритании.

Мустафа идентифицировал пять мест массовых захоронений, однако предполагает, что их гораздо больше. Он утверждает, что транспортировку тел координировало разведывательное управление ВВС Сирии, в то время как персонал муниципальной службы похорон Дамаска помогал выгружать тела из рефрижераторов в места захоронения. Эти операции часто сопровождались использованием бульдозеров, которые утрамбовывали тела в ямы.

Режим Башара Асада, известный своей жестокой репрессией против инакомыслия с 2011 года, обвиняется в военных преступлениях, включая массовые казни. По самым приблизительным оценкам, за 13 лет гражданского конфликта режим убил более 500 тыс. сирийцев.

Район Тадамон в Дамаске стал печально известен своими внесудебными казнями. В 2022 году было опубликовано видео, запечатлевшее массовую казнь 2013 года, когда жертв с завязанными глазами расстреливали и сбрасывали в ров. Местные жители вспоминают годы, наполненные звуками выстрелов, запахом горящей плоти и телами, валявшимися на улицах.

Механик Халед Хурия назвал одну из аллей «улицей казней», где выкапывались массовые могилы. Останки людей до сих пор разбросаны среди мусора, а дети играют с костями. Жители, которые раньше боялись говорить, теперь требуют справедливого расследования внесудебных казней.

Правозащитные организации, включая Human Rights Watch, подчеркивают, что новые власти Сирии должны сохранить эти места как доказательства для будущих расследований. Исследователь Хиба Заядин отмечает: важно сохранить в безопасности массовые захоронения, чтобы семьи погибших могли узнать правду. Однако есть опасения, что силы Асада могли уничтожить улики перед падением режима.