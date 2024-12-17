Евросоюз может пересмотреть санкции против Сирии, если новое руководство страны выполнит ряд условий, заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.

Среди условий Брюсселя: создать в Сирии инклюзивное правительство, обеспечить прав женщин и меньшинств. Но главное — Сирия должна избавиться от российского влияния и закрыть военные базы в Тартусе и Хмеймиме.

Каллас сообщила, что отправила дипломатов на встречу с представителями группы «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ), которая за последние недели стала основной силой в Дамаске. Внезапное падение режима Асада поставило ЕС и другие мировые державы перед вопросом, как взаимодействовать с новым руководством Сирии.

С одной стороны, Евросоюз приветствует уход Асада — именно из-за него против Сирии ввели масштабные санкции. С другой стороны, ЕС сталкивается с дилеммой: как вести диалог с ХТШ, с которыми ранее контактов у Брюсселя не было (а если и были, то жестко порицались).

Каллас отметила, что новые власти Сирии «говорят правильные вещи», но судить о правительстве будут только по действиям.

«Мы должны быть готовы помочь в развитии Сирии, если увидим реальные шаги», — отметила дипломат.

Действующие санкции ЕС включают запрет на экспорт оружия и нефти в Сирию, инвестиции в нефтяную отрасль и заморозку активов сирийского Центрального банка.

Между тем, 16 декабря Комиссия ООН по расследованию событий в Сирии призвала приостановить международные санкции против страны. ООН отмечает: послабление санкций поможет обеспечить доступ гуманитарной помощи более чем 17 млн нуждающихся. Глава комиссии Паулу Сержиу Пиньейру отметил, что санкции наносят несоразмерный ущерб бедным слоям населения и усложняют восстановление Сирии.

Комиссия также подчеркнула необходимость сохранения массовых захоронений и записей о задержаниях для привлечения виновных к ответственности.

«Сирийцы заслуживают справедливости после почти 14 лет войны, в ходе которой были совершены почти все преступления против человечности, предусмотренные Римским статутом», — заявил комиссар Ханни Мегалли.