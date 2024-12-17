Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что не приглашал президента Украины Владимира Зеленского на свою инаугурацию 20 января.

«Я его не звал, но если он захочет приехать, это его решение, мы его примем», — отметил политик.

Трамп сделал это заявление на фоне продолжающихся дебатов о поддержке США Украины. Ранее в СМИ появлялись сообщения, что Зеленский якобы получил официальное приглашение, но команда Трампа опровергла эти слухи.

Такой комментарий отражает меняющийся подход новоизбранного главы Белого дома к Украине.

Слова Трампа прозвучали в непростой для Киева момент. Зеленский активно добивается поддержки Запада, включая дополнительную военную помощь от США. Команда Байдена пытается дать гарантии, что Вашингтон продолжит поддерживать украинцев. Однако Трамп уже заявил, что сократит финансовую и военную помощь Киеву.

Отношения республиканца с Украиной были сложными еще в его предыдущий президентский срок, особенно из-за скандалов с военной помощью и политическими расследованиями. Новое заявление снова ставит вопрос, изменит ли Трамп приоритеты США во внешней политике.

11 декабря будущий президент встретился с Зеленским в Париже, где, по данным Reuters, вел себя уважительно и внимательно выслушивал украинского лидера.

На встрече, организованной президентом Франции Эммануэлем Макроном, Трамп заявил, что Зеленский готов к поиску мирного решения. Однако украинский лидер подчеркнул, что одних договоренностей недостаточно: нужны четкие гарантии от США и НАТО, чтобы Россия не нарушила перемирие.

На фоне усиливающегося давления в восточных регионах и дефицита ресурсов Зеленский выразил готовность к дипломатическим переговорам. Однако он предупредил: прекращение огня без реальных гарантий может лишь временно остановить боевые действия.

Трамп, в свою очередь, пообещал завершить конфликт «за сутки» и вернуть стороны за стол переговоров, хотя подробностей своих планов не раскрыл.