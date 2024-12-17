На тихоокенском архипелаге Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,3. Сообщается о разрушениях и жертвах, но официальных цифр пока нет. Подземные толчки зафиксировали днем 17 декабря. Эпицентр находился в океане, в 30 км от столицы Порт-Вилы.

Associated Press передает как минимум об одном погибшем, эту же информацию подтвердил Красный Крест. Однако точных данных о числе пострадавших и разрушениях нет. После землетрясения правительственные сайты и телефоны оказались недоступны, социальные сети также не обновлялись.

По кадрам из соцсетей видно, что в Порт-Виле разрушены крупные здания, отключены электричество и водоснабжение. Повреждено здание с посольствами США, Франции и Великобритании; американская дипмиссия сообщила о серьезных повреждениях и приостановке работы.

Опасность цунами, объявленная сразу после толчков, вскоре была отменена.

Население Вануату составляет около 330 тыс. человек, проживающих на нескольких десятках островов.