ПОЛИТИКА
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Израиль сносит рабочие места палестинцев на Западном берегу
Израильская армия снесла один жилой дом и 40 строений-рабочих мест, принадлежащих палестинцам в деревне Аль-Рамадин к югу от оккупированного города Аль-Халиль (Хеврон) на Западном берегу. Оккупанты мотивировали свои действия тем, что у этих строений «отсутствовала лицензия». Согласно последним данным палестинской администрации, с 7 октября 2023 года израильские власти под таким же предлогом разрушили более 500 домов и объектов на оккупированном Западном берегу.
Израиль сносит рабочие места палестинцев на Западном берегу / Others
17 декабря 2024 г.
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