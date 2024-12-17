Израиль сносит рабочие места палестинцев на Западном берегу

Израильская армия снесла один жилой дом и 40 строений-рабочих мест, принадлежащих палестинцам в деревне Аль-Рамадин к югу от оккупированного города Аль-Халиль (Хеврон) на Западном берегу. Оккупанты мотивировали свои действия тем, что у этих строений «отсутствовала лицензия». Согласно последним данным палестинской администрации, с 7 октября 2023 года израильские власти под таким же предлогом разрушили более 500 домов и объектов на оккупированном Западном берегу.