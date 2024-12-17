Семья турецко-американской активистки призывает к расследованию ее гибели

Семья турецко-американской активистки Айшенур Эзги Эйги призывает США расследовать ее гибель. Родные встретились с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Они настаивают на привлечении к ответственности виновных и выражают сомнения в готовности Израиля отвечать за свои действия. Напомним, активистку застрелили во время акции протеста против расширения поселений на Западном берегу 6 сентября. Сообщалось, что израильский военный выстрелил ей в голову.