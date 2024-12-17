ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Россия продала Китаю урановую шахту
«Росатом» продал свои акции рудника «Заречное» в Казахстане китайскому государству
Россия продала Китаю урановую шахту
Фото: «Казатомпром» / Others
17 декабря 2024 г.

«Казатомпром» — крупнейший в мире производитель урана — заявил во вторник, что российская корпорация «Росатом» продала свою долю в руднике «Заречное», конечным бенефициаром которой является китайское государство.

В заявлении «Казатомпрома» говорится, что российская доля (49,979% акций) в предприятии перешла к китайской государственной компании State Nuclear Uranium Resources Development Co., Ltd.

По данным «Казатомпрома», запасы урана на Заречном на начало 2024 года составляли около 3,5 тыс. тонн.

Шахта «Заречное» находится была открыта в 1977 году в Туркестанской области Казахстана.

РФ и Китай — крупнейшие импортеры урана из Казахстана, который за последний год поставил ископаемое в эти страны на 1,2 млрд и 0,97 млрд соответственно.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us