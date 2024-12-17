Турецкие спасатели приступили к поискам заключённых в тюрьме Седная

Турецкое агентство по ликвидации последствий ЧС (AFAD) в составе 80 спасателей приступило к поисковым работам в дамасской тюрьме Седная. Цель — найти людей, которые все еще могут находиться в скрытых камерах. Тюремный комплекс имеет несколько подземных уровней, которые еще не до конца исследованы. Седная стала символом внесудебных казней и пыток свергнутого режима Асада. Там были замучены до смерти тысячи людей.